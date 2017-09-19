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Следствие проверит, почему опека не забирала детей у матери-алкоголички из Первоуральска

Следствие проверит, почему опека не забирала детей у матери-алкоголички из Первоуральска

Следователи заинтересовались , которая злоупотребляла алкоголем и у которой изъяли троих детей, в том числе шестилетнюю девочку-инвалида, только после поста ее соседки в социальных сетях. «В ряде СМИ появились сообщения о ненадлежащем воспитании многодетной жительницей города Первоуральска трех своих малолетних детей, а также о непринятии должных мер по защите прав малолетних со стороны сотрудников органов системы профилактики. По сообщению СМИ следственными органами СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что следователи дадут правовую оценку «действиям или бездействию сотрудников органов системы профилактики в части принятия ими полных и своевременных мер, направленных на защиту прав малолетних детей».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.09.17

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