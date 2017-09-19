Первоуральскую горе-мамашу два раза пытались лишить родительских прав, – полиция

В полиции прокомментировали информацию о жительнице Первоуральска, у которой накануне изъяли троих несовершеннолетних детей и которую хотят лишить родительских прав. Выяснилось, что семья состоит на учете отдела по делам несовершеннолетних как неблагополучная еще с марта 2015 года.

«В течение всего этого времени гражданка 1981 года рождения была четыре раз привлечена к административной ответственности по статье 5 35 КоАП РФ. Дважды инспектором ОДН были собраны и направлены в органы опеки материалы для решения вопроса о лишении ее родительских прав в отношении детей 2009, 2011 и 2015 года рождения. Каждый раз ходатайства полицейских были отклонены со следующей формулировкой «Лишение родительских прав является крайней мерой и обращение в суд с исковыми требованиями по данной семье преждевременно», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе областного полицейского главка.

Напомним, поводом для изъятия детей у горе-мамаши послужил пост ее соседки в социальных сетях – она опубликовала фото и видео из квартиры женщины, которая злоупотребляет спиртным и не уделяет внимания детям, в том числе шестилетней девочке-инвалиду. На следующий день после публикации к пьянице нагрянули сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, детей забрали и поместили в лечебное учреждение. «В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Первоуральску в очередной раз собирают материал для направления в органы опеки для решения вопроса о лишении родительских прав нерадивой матери», – добавили в полиции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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