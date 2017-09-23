«Нападающие отработали на двойку»: «Автомобилист» всухую уступил «Сочи»

Екатеринбургский «Автомобилист» начал домашнюю серию с поражения. В пятницу вечером уральцы проиграли ХК «Сочи» со счетом 0:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обе команды провели первый период в равной борьбе. Но после перерыва гости перехватили инициативу и на 36-й минуте забили шайбу в ворота Якуба Коваржа – отметился сочинец Юрий Александров.

У «Автомобилиста» была отличная возможность отыграться еще до конца второго периода, поскольку сразу два игрока «Сочи» нарушили правила и отправились в штрафной бокс. Но играя в формате «пять на три» больше минуты, екатеринбуржцы так и не смогли воспользоваться преимуществом. Таким же безрезультатным для хозяев оказался и третий период. На последних минутах «Автомобилист» выпустил шестого игрока на площадку, но получил вторую шайбу в пустые ворота от защитника «Сочи» Ильи Хохлова.

«Мы имели в первом периоде моменты – не забили, большинство не реализовали. Вообще наши нападающие сегодня не справились, отработали на двойку. Для того чтобы выигрывать, надо забивать. Будем работать дальше», – прокомментировал итоги проигранного матча главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

В воскресенье, 24 сентября, «Автомобилист» встретится на домашнем льду с уфимским «Салаватом Юлаевым». Обе команды будут биться за лидерство в Восточной конференции КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.17

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