ЖК «Полесье-2» может остаться без отопления из-за имущественных споров застройщика с УрО РАН

Жильцы многострадального ЖК «Полесье-2» могут остаться без отопления из-за очередного витка споров между застройщиком и УрО РАН. Как рассказали жильцам домов в управляющей компании, в последние годы никто не платил за спорные 142 квартиры, в результате чего накопился большой долг перед поставщиками. Кто будет его гасить и когда включат тепло, пока не известно.

Напомним, ЖК «Полесье-2» прославился из-за имущественных споров между застройщиком «Кронверк» и Уральским отделением РАН. На 142 квартиры арбитражным судом наложен арест, регпалата не имеет права регистрировать право собственности. Эти будущие квартиры должны отойти по праву в федеральную собственность. Но после банкротства инвестора-застройщика ООО «Кронверк» началась путаница: некоторые из арестованных квартир были проданы.

Пока в судах решаются спорные вопросы, страдают жильцы других секций ЖК «Полесье-2». Как рассказали РИА «Новый День» жильцы одной из квартир, в ЖК не начинается отопительный сезон из-за долгов по коммуналке, накопленными по тем самым спорным объектам.

«Как пояснили в УК «ЭКО», тепло нам не дают потому, что никто не платил за спорные квартиры. Говорят, что платить должно было УрО РАН. По каждой квартире накопился внушительный долг – свыше 60 тысяч рублей. В результате к теплу не подключают весь ЖК «Полесье-2», хотя большинство жильцов стабильно оплачивает счета», – рассказали жители. По данным компании «ЭнергосбыТ Плюс», УК «ЭКО» действительно входит в список должников. На данный момент долг управляющей компании составляет 6,4 миллиона рублей. Поэтому некоторые дома, находящиеся на обслуживании «ЭКО», не получили паспорта обслуживания.

«Обязательным условием подключения потребителя к теплу в соответствии с приказом Минэнерго РФ №103 является отсутствие задолженности», – говорится в сообщении компании «ЭнергосбыТ Плюс». Дозвониться до «ЭнегосбыТ Плюс», чтобы уточнить информацию конкретно по ЖК «Полесье-2», на момент написания материала не удалось.

Однако источник, знакомый с ситуацией, отметил, что подобным образом управляющие компании часто выкручивают руки энергетикам, вынуждая их дать отопление без погашения долгов.

«У управляющей компании было время с окончания прошлого отопительного сезона. Руководство могло обратиться к «ЭнергосбыТ Плюс», чтобы составить график погашения задолженности. Но УК предпочитают дождаться холодов, чтобы у энергетиков не было шансов не дать тепло», – отметил собеседник агентства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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