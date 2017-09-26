В Екатеринбурге со 2 октября откроют движение по улицам Ленина и Татищева

Движение транспорта на улице Татищева с понедельника, 2 октября, будет запущено по обеим полосам. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, сейчас автомобили могут двигаться по трем полосам этой улицы от Репина только в сторону ВИЗа. Теперь строители завершили основной объем работ, осталось нанести разметку и ряд других мероприятий.

Движение по Татищева будет открыто параллельно с запуском транспорта на ремонтируемом участке проспекта Ленина. Движение планируется запустить со 2 октября. Ранее городские власти обещали, что транспорт по Ленина запустят 1 октября. Но теперь пришлось на один день сдвинуть график.

Оставшиеся виды работ будут выполнены параллельно, без остановки движения. Осталось немного – готовность тротуаров на сегодняшний день составляет 91 %.

По расчетам мэрии, открытие этих участков заметно улучшит транспортную ситуацию в связи с ограничением движения на Макаровском мосту. Напомним, что с 20 сентября по сооружению закрыто движение трамваев. Городские власти также напоминают пользователям общественного транспорта и автомобилистам о том, что с 7 по 23 октября на Макаровском мосту ожидается полное закрытие движения. А после их завершения, начиная с 23 октября, на остающейся в эксплуатации части моста для трамваев будет организовано реверсивное однопутное перемещение, а движение автотранспорта сохранится на остающейся в работе части моста в двустороннем режиме – по одной полосе в каждом направлении.

Посмотреть, как изменились маршруты трамваев после закрытия Макаровского моста можно здесь.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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