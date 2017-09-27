«В березовском деле заксо проигнорировало мнение жителей, в дегтярском – гордумы» – в Уставном суде вновь оспаривают отмену прямых выборов

Уставный суд Свердловской области рассмотрел иск жителей Дегтярска Николая Перкова и Эдуарда Трофимова, которые просили признать несоответствующей Уставу Свердловской области ст. 5 областного закона 85-ОЗ в части отмены прямых выборов главы города Дегтярска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение суда будет оглашено только 19 октября, но уже сейчас наблюдатели склоняются к тому, что суд встанет на сторону представителей заксобрания и губернатора области, а не жителей Дегтярска. Об этом косвенным образом свидетельствует то, что два года назад Уставный суд уже отклонил похожий иск от жителей другого свердловского муниципалитета – Березовского, о чем напомнила сегодня суду представитель заксо Екатерина Кадочникова.

Добавим, что прямо сейчас в Дегтярске проходит прием документов от участников уже второго по счету конкурса по отбору главы – первый был признан несостоявшимся. До 2 октября в думе будут принимать заявления, а потом начнется работа комиссии. Но, как заявил РИА «Новый День» один из истцов, бывший спикер Дегтярска Николай Перков, результаты первого были отменены «губернаторской» частью комиссии по непонятным основаниям, и объявление повторного он считает незаконным. Поэтому он и подал заявление в Уставный суд, несмотря на неудачу березовчан в 2015 году.

Его представитель Антон Кудряков (он же представлял в 2015 году березовчан) обратил внимание суда на принципиальное, с его точки зрения, отличие этих двух дел. По его словам, когда в области началась муниципальная реформа и повсеместная замена прямых выборов глав «конкурсной системой», почти все муниципальные думы – добровольно или не совсем – обратились в заксобрание с просьбой законодательно установить для них именно такой порядок. Так же поступила и дума Березовского. Тогда в Уставном суде истцы пытались доказать, что были нарушены нормы прямой демократии, поскольку депутаты гордумы, обращаясь в заксо, не выяснили мнение своих избирателей по данному вопросу. Случай с Дегтярском – в корне другой: дума этого города – одна из двух в Свердловской области, которая ни о какой отмене выборов заксобрание не просила.

Более того, по словам Кудрякова, когда в ноябре 2015 года это предложение было только вынесено на заседание гордумы, ее инициаторам не удалось набрать большинство голосов депутатов, и проект был отклонен. В начале 2016 года председатель гордумы Дегтярска Рашит Андаржанов (он скоропостижно скончался в июле 2016 года) направил председателю заксо Людмиле Бабушкиной сообщение о том, что думой было организовано изучение мнения жителей Дегтярска относительно отмены прямых выборов главы. Были получены следующие результаты: за сохранение выборов – 50%, против – 20%, затруднились ответить – 30%. Несмотря на это, областной закон включил Дегтярск в число городов, для которых установлен единственно возможный способ избрания глав – конкурсная система (напомним, в него входят все города, кроме Екатеринбурга, Нижнего Тагила и четырех ЗАТО).

Представитель заксо Екатерина Кадочникова аргументы оппонента отклонила. По ее словам, форма избрания главы муниципального образования не является вопросом местного значения, а общие вопросы организации власти, в том числе в муниципалитетах, находятся в совместном ведении РФ и субъектов. Права горожан на участие в формировании органов МСУ не нарушены, поскольку у них осталось право прямого избрания депутатов городской думы. По мнению Кадочниковой, принятый областной закон полностью соответствует федеральному законодательству.

Напомним, решение уставного суда будет оглашено 19 октября, а первый этап конкурса по отбору претендентов на пост главы намечен на период с 9 по 27 октября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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