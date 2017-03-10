NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 10.03.17

Жители Дегтярска оспорят отмену мэрских выборов в Уставном суде

Жители Дегтярска оспорят отмену мэрских выборов в Уставном суде

Уставной суд Свердловской области рассмотрит два иска, оспаривающих отмену мэрских выборов в Дегтярске.

Как передает корреспондент NDNews.ru, накануне в инстанцию поступило заявление от бывшего председателя городской думы Дегтярска Николая Перкова о проверке на соответствие областному уставу регионального закона «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований». В частности, заявитель просит проверить 5-ю статью закона, которой устанавливается отмена прямых выборов мэра во всех муниципалитетах, кроме Екатеринбурга, Нижнего Тагила и ЗАТО. Поправка к документу была принята Свердловским заксобранием в марте 2016 года.

Аналогичное исковое заявление Уставной суд принял 16 февраля 2017 года от жителя Дегтярска Э. Трофимова. Дата рассмотрения обоих обращений пока не назначена.

Согласно областному закону, в Дегтярске принята конкурсная схема избрания мэра. Полномочия действующего главы Игоря Бусахина истекли 23 октября 2016 года, но с тех пор в городе не могут выбрать нового градоначальника. Первый конкурс был из-за конфликта губернаторских назначенцев и городской думы. Сама процедура отбора кандидатов сопровождалась скандалами и . Сейчас дума повторного конкурса из-за новой судебной тяжбы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

Украинский футбольный фанат, осужденный за разбой в Питере, едет в Екатеринбург драться (ФОТО). / Кенгуренок из екатеринбургского зоопарка выглянул из сумки мамы (ФОТО). / Маньяк, приносивший в жертву людей, получил 13 лет колонии (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter