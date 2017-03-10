Жители Дегтярска оспорят отмену мэрских выборов в Уставном суде

Публикации за 10.03.17

Уставной суд Свердловской области рассмотрит два иска, оспаривающих отмену мэрских выборов в Дегтярске.

Как передает корреспондент NDNews.ru, накануне в инстанцию поступило заявление от бывшего председателя городской думы Дегтярска Николая Перкова о проверке на соответствие областному уставу регионального закона «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований». В частности, заявитель просит проверить 5-ю статью закона, которой устанавливается отмена прямых выборов мэра во всех муниципалитетах, кроме Екатеринбурга, Нижнего Тагила и ЗАТО. Поправка к документу была принята Свердловским заксобранием в марте 2016 года.

Аналогичное исковое заявление Уставной суд принял 16 февраля 2017 года от жителя Дегтярска Э. Трофимова. Дата рассмотрения обоих обращений пока не назначена.

Согласно областному закону, в Дегтярске принята конкурсная схема избрания мэра. Полномочия действующего главы Игоря Бусахина истекли 23 октября 2016 года, но с тех пор в городе не могут выбрать нового градоначальника. Первый конкурс был признан несостоявшимся из-за конфликта губернаторских назначенцев и городской думы. Сама процедура отбора кандидатов сопровождалась скандалами и судебными исками. Сейчас дума приостановила назначение повторного конкурса из-за новой судебной тяжбы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

Украинский футбольный фанат, осужденный за разбой в Питере, едет в Екатеринбург драться (ФОТО). / Кенгуренок из екатеринбургского зоопарка выглянул из сумки мамы (ФОТО). / Маньяк, приносивший в жертву людей, получил 13 лет колонии (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»