Дума Дегтярска отложила назначение конкурса по выборам главы из-за судебной тяжбы

Публикации за 28.02.17

В Дегтярске вновь затягивается процедура выборов главы города. Накануне местная дума отложила повторное назначение конкурса по отбору кандидатов на должность мэра из-за судебных исков участников предыдущего конкурса. Рассмотрение заявлений бывших кандидатов в суде состоится 2 марта.

«Мы не смогли назначить конкурс, так как кандидаты Татьяна Васильева и Наталья Кузнецова подали иски, а суд назначил обеспечительные меры. Дума соберется вновь после того, как будет вынесено судебное решение, мы будем ориентироваться на него», – сообщила NDNews.ru председатель городской думы Ольга Хисамова.

Добавим, что полномочия действующего главы Дегтярска Игоря Бусахина истекли 23 октября 2016 года (сейчас он работает в статусе исполняющего обязанности). С тех пор в городе не могут провести конкурсные выборы градоначальника. Сначала процедура была приостановлена на два месяца из-за иска замглавы Дегтярска Сергея Логиновских, который оспаривал состав конкурсной комиссии. В конце января 2017 года конкурс был признан несостоявшимся из-за разногласий в комиссии – представители губернатора забраковали всех кандидатов, вышедших во второй тур, а депутаты местной думы отказались подписывать это решение. Две участницы конкурса – сотрудница администрации Дегтярска Наталья Кузнецова и пенсионерка Татьяна Васильева – подали в суд на защиту своих прав. Именно они набрали наибольшее количество баллов по итогам конкурсного отбора. Отметим, что изначально на пост мэра Дегтярска претендовали восемь человек, в том числе и.о. главы Игорь Бусахин, но он впоследствии снял свою кандидатуру.

Дегтярск, Валентина Ярославцева

Дегтярск. Другие новости 28.02.17

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