Четверг, 28 сентября 2017, 12:16 мск

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Екатеринбург

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«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)

«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня прошла открытая тренировка хоккеистов клуба «Автомобилист» перед выездом команды на Дальний Восток. Там екатеринбургские спортсмены проведут три матча: сначала в китайском Шанхае с местным «Кунь Лунь Ред Стар», затем с владивостокским «Адмиралом», а после с хабаровским «Амуром».

Новый День: ''Автомобилист'' провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)

Сейчас «Автомобилист» показывает неплохой результат – команда по итогам 14 матчей занимает 4 место в восточной конференции КХЛ и пятое в общем зачете регулярного чемпионата лиги, отмечает «Новый День». Тем не менее, по словам главного тренера «Автомобилиста» Владимира Крикунова, у команды есть проблемы. Например, в обороне. «Мы готовимся к играм на выезде, тренировки направленные, чтобы потянуть тактические моменты. Сегодня занимались обороной», – сказал он журналистам.

Новый День: ''Автомобилист'' провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)

Крикунов также прокомментировал уход Рока Тичара, с которым «шоферы» расторгли контракт накануне. «Он перешел в другую команду. Работа такая у хоккеистов – ну, не подошел к нам. У нас шесть легионеров, сложно поставить на игру. Сидеть ему тоже нет смысла, у него Олимпиада впереди», – сказал Владимир Крикунов.

Новый День: ''Автомобилист'' провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)

На тренировке не было звездного форварда Анатолия Голышева. Главный тренер команды объяснил, что тот получил травму, сейчас проходит обследование.

«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)
«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.17

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