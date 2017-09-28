«Автомобилист» провел открытую тренировку перед большим дальневосточным выездом (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня прошла открытая тренировка хоккеистов клуба «Автомобилист» перед выездом команды на Дальний Восток. Там екатеринбургские спортсмены проведут три матча: сначала в китайском Шанхае с местным «Кунь Лунь Ред Стар», затем с владивостокским «Адмиралом», а после с хабаровским «Амуром».

Сейчас «Автомобилист» показывает неплохой результат – команда по итогам 14 матчей занимает 4 место в восточной конференции КХЛ и пятое в общем зачете регулярного чемпионата лиги, отмечает «Новый День». Тем не менее, по словам главного тренера «Автомобилиста» Владимира Крикунова, у команды есть проблемы. Например, в обороне. «Мы готовимся к играм на выезде, тренировки направленные, чтобы потянуть тактические моменты. Сегодня занимались обороной», – сказал он журналистам.

Крикунов также прокомментировал уход Рока Тичара, с которым «шоферы» расторгли контракт накануне. «Он перешел в другую команду. Работа такая у хоккеистов – ну, не подошел к нам. У нас шесть легионеров, сложно поставить на игру. Сидеть ему тоже нет смысла, у него Олимпиада впереди», – сказал Владимир Крикунов.

На тренировке не было звездного форварда Анатолия Голышева. Главный тренер команды объяснил, что тот получил травму, сейчас проходит обследование.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.17

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