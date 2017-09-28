Жительница Невьянска после двух голодовок добилась квартиры, но до сих пор живет на улице

Жительница Невьянска Светлана Букова дважды объявляла голодовку, чтобы заставить администрацию города предоставить ей квартиру взамен аварийного жилья. После многочисленных обращений в СМИ и переговоров с прокуратурой женщина добилась своего: мэрия оформляет для нее жилье, но пока не спешит отдавать ключи. Из-за этого Светлане приходится жить на улице и снова рисковать своим здоровьем.

РИА «Новый День» подробно рассказывал о борьбе жительницы Невьянска за безопасное жилье. Раньше женщина вместе с мужем проживала в разваливающемся бараке в поселке Ударный. По решению суда администрация Невьянска должна была предоставить ей другую квартиру, но вопрос заволокитили. В конце июня Светлана объявила голодовку, которую проводила прямо перед зданием мэрии. Власти Невьянска смогли уговорить женщину приостановить акцию протеста. Изначально предполагалось выдать бывшей обитательнице ветхого барака денежную компенсацию, но суд повторно поставил, что мэрия обязана предоставить истице квартиру. Вопрос снова затянулся, и в конце августа Светлана Букова начала вторую голодовку – на этот раз в Екатеринбурге напротив здания правительства области. «Я находилась там 8 дней. Мне вызывали скорую, медики поставили диагноз «состояние средней тяжести», но я отказалась от госпитализации. Только после этого хоть что-то изменилось», – рассказала Светлана корреспонденту агентства.

Ситуацией жительницы Невьянска заинтересовались парламентарии Андрей Альшевских и Дмитрий Ионин. По их депутатскому запросу Альшевских в прокуратуру стало известно, что городская администрация приобрела квартиру 13 сентября, и сейчас оформляет жилье в муниципальную собственность, чтобы затем передать Буковой.

«Я знаю адрес квартиры, но ее еще не видела. Администрация каждый раз называет разные сроки, когда я смогу получить ключи. В очередной раз пообещали, что это будет «завтра», хотя работник мэрии в разговоре со мной случайно проговорился, что платежки за квартиру пришли только вчера. Пока мы с мужем живем на улице, уже две недели. Размещаться у родственников и друзей больше не можем, приходится ночевать в холодном УАЗике», – рассказала Светлана.

РИА «Новый День» продолжит следить за развитием событий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.17

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