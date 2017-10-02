Свердловскую область ждет похолодание до -10…-12 и мокрый снег

В Свердловской области продолжается постепенное понижение температуры воздуха. Уже на этой неделе ожидается практически зимняя погода.

Как сообщают в Свердловском гидрометцентре, в ближайшие три дня в области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем; ночью и утром – гололед. Температура воздуха ночью -2…-7, в горах и низинах – до -12, днем +1…+4, местами до +8. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. В Екатеринбурге ночью -3…-5, днем до пяти градусов тепла.

Напомним, в ночь на 1 октября в Екатеринбурге и его окрестностях, как и прогнозировали синоптики, выпал первый снег. Горожане делятся фотографиями в соцсетях.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.10.17

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