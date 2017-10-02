В Екатеринбурге 300 домов и соцобъектов с пятницы остаются без тепла и воды

В центре Екатеринбурга 300 домов и соцобъектов в конце прошлой недели остались без отопления и горячей воды. Сегодня в некоторых школах сокращены уроки, потому что в классах очень холодно. По данным Екатеринбургской теплосетевой компании, при пуске тепла были выявлены дефекты. Рабочие пытаются устранить дефекты круглосуточно.

Как рассказали РИА «Новый День» жители центральных улиц Екатеринбурга, тепло и горячая вода пропали еще в пятницу.

«Сначала отопление и воду дали. Но в пятницу отключили. На подъездах появилось объявление об аварии на магистрали. В управляющей компании обещали, что ремонт закончится в пятницу, затем в субботу, потом в воскресенье. Сейчас обещают дать отопление сегодня после 17 часов, – рассказала РИА «Новый День» жительница улицы Короленко. – А с четвертого числа у нас отключат еще и газ».

В зону отключения попали и несколько школ и детсадов. Например, в школе №75 сегодня сократили уроки. Дети закончили заниматься уже в 11 часов. Потому что в классах очень холодно.

В Екатеринбургской теплосетевой компании подтвердили, что тепла и воды нет в 300 зданиях в центре.

«В централизованной зоне системы теплоснабжения включено 100 % потребителей. Ограничения теплоснабжения введено на объектах, где выявлены пусковые дефекты на сетях малых диаметров. В зону ограничений попадает около 300 объектов (разного назначения) в районе пр. Ленина, ул. Луначарского, Короленко, Шевченко, Бажова, пер. Озерный, ул. Богатырская, Земледелия, Колхозников, Строителей, Революции. Оперативные ремонтные бригады работают круглосуточно, ускоренными темпами», – сообщили в пресс-службе ЕТК.

В целом же последний четвертый этап подключения отопления в Екатеринбурга завершен.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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