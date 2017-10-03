Жители Екатеринбурга будут замерзать в неотапливаемых домах еще неделю

В администрации Екатеринбурга рассказали, что жителям тех домов, где еще не включили отопление, придется потерпеть еще неделю. Заодно главный по коммунальным вопросам «порадовал» горожан сообщением, что вообще-то подключение идет с опережением графика.

В администрации Екатеринбурга рассказали, как прошел старт отопительного сезона в этом году. Чиновники оказались весьма оптимистичны. Во-первых, как отметили в пресс-службе администрации города, до 1 октября все школы, детские сады и учреждения здравоохранения получили отопление. Однако со слов родителей учеников школы № 75, в этом образовательном учреждении отопление дали только сегодня, начало недели дети проводили в выстывших классах, учителя сокращали уроки, чтобы пораньше отпустить детей домой.

Во-вторых, оказывается, подключение идет даже с опережением графика. «По жилым домам подключение по всем магистралям практически завершено, процент подключения близок к 99 %, однако есть пусковые повреждения», – рассказал заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко. Самым крупным повреждением он отметил аварию на улице Шевченко. Есть аварии в микрорайонах Компрессорном, Химмаше, в отдаленных территориях – их назвали мелкими.

«Задача – полностью подать тепло екатеринбуржцам до 10 октября. Жителей домов, где есть проблемы с подключением, управление ЖКХ просит обращаться в управляющие компании и ТСЖ, которые знают о причинах (авария или налаживание гидравлического режима) и выполняемых мероприятиях», – отмечают в мэрии сегодня, в день сильного снегопада, ознаменовавшего приход минусовых температур. Впрочем, уже около двух недель в Екатеринбурге даже днем, за исключением редких дней, воздух не прогревается выше 5 градусов.

Екатеринбург, служба информации

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