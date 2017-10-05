Суд остановил расторжение договора опеки с матерью, лишившейся детей после удаления груди (ФОТО)

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил рассмотрение иска органов опеки к многодетной матери Юлии Савиновских, у которой управление социальной политики изъяло двух приемных детей после того, как женщина сделала операцию по удалению груди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, представители органов опеки в суд сегодня не явились и заявили ходатайство об отложении рассмотрения иска до вступления в силу предыдущего решения суда. Тогда речь шла о временном расторжении с Юлией договора об опеке над детьми, теперь – о постоянном. Адвокат Юлии Евгений Бушмаков заявил, что не понимает позиции опеки, и готов до конца защищать интересы своей доверительницы.

Сама Юлия Савиновских перед началом сегодняшнего заседания написала в соцсети: «Отвратительно то, что даже в самом благоприятном для нас раскладе дети, у которых есть семья, которые были окружены любовью и заботой, еще минимум 2 месяца будут находиться в детском доме. Единственное, что могло бы их вернуть домой, как я понимаю эту ситуацию, если бы ведомство перестало покрывать нарушения действий сотрудников опеки и отменило их противозаконные приказы. Но – проверка нарушений не нашла».

Напомним, ранее Юлия получила письмо из минсоцполитики. Из документа следует, что в деятельности управления социальной политики по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга нарушений не выявлено. В ведомстве напомнили, что опека вправе изъять приемных детей при возникновении противоречий между интересами подопечных и опекуна. В данном случае такие противоречия были установлены, считают в правительстве региона. Случай Юлии Савиновских, которая вместе с супругом воспитывает четверых детей – в том числе двоих приемных, стал известен не только в России, но и за рубежом. В августе органы опеки отняли у нее двоих мальчиков, которых семья некогда взяла из приюта. По ее убеждению, на такой шаг представители госучреждения пошли, когда узнали, что женщина добровольно решилась на мастэктомию – операцию по удалению молочных желез. Как правило, ее делают по медицинским показаниям, например, при раке груди, однако есть множество примеров, когда женщины решаются на такой шаг, если они не болеют, а только имеют такую предрасположенность. Самый известный пример – актриса Анджелина Джоли, которая, кстати, также воспитывает приемных детей. У екатеринбурженки же сыновей решили отобрать. По ее словам, к ней домой пришли представители органов опеки и забрали двоих мальчиков. «Собирайте детей, мы их забираем». Что, почему? «У нас есть информация, что вы сделали незаконную операцию, вы собирались менять пол. И вообще у вас тут грязно и вон кусок обоев оторван», – рассказала она. Она отметила, что с супругом они готовили пакет документов на усыновление, детей собирались в ближайшее время вывезти на отдых к морю.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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