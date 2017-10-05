Думу Первоуральска возглавила директор Дворца водных видов спорта ПНТЗ

Депутаты избранной 10 сентября Первоуральской городской думы на своем первом заседании избрали председателя и трех замов, а также разбились на профильные комиссии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе гордумы, 22 депутата из 24 присутствующих поддержали предложенную фракцией «Единой России» директора Дворца водных видов спорта ОАО «ПНТЗ» Галину Селькову. Количество заместителей председателя депутаты оставили прежним – три человека. Заместителями председателя стали Эдуард Вольхин, Наталья Воробьева и Владислав Изотов. При этом исполнять полномочия на постоянной основе будет Эдуард Вольхин.

Добавим, что, поскольку депутаты-единороссы занимают в Первоуральской думе 21 место из 25, в итогах голосования можно было не сомневаться. В некоторых других вновь избранных муниципальных думах избрание спикера было осложнено локальными политическими конфликтами. Например, в Нижнем Тагиле мэр Сергей Носов не смог пролоббировать на пост спикера директора Нижнетагильских тепловых сетей Андрея Обельчака, и думу возглавил директор по персоналу НТМК (Евраз) Алексей Пырин, которого поддержали «заводские» депутаты. В Асбесте, где больше половины кресел в думе заняли депутаты от КПРФ, кворум срывался дважды, прежде чем дума смогла собраться и избрать председателя. Это случилось только сегодня, председателем стал коммунист Андрей Самарин.

Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 05.10.17

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