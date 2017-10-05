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Думу Первоуральска возглавила директор Дворца водных видов спорта ПНТЗ

Думу Первоуральска возглавила директор Дворца водных видов спорта ПНТЗ

Депутаты избранной 10 сентября Первоуральской городской думы на своем первом заседании избрали председателя и трех замов, а также разбились на профильные комиссии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе гордумы, 22 депутата из 24 присутствующих поддержали предложенную фракцией «Единой России» директора Дворца водных видов спорта ОАО «ПНТЗ» Галину Селькову. Количество заместителей председателя депутаты оставили прежним – три человека. Заместителями председателя стали Эдуард Вольхин, Наталья Воробьева и Владислав Изотов. При этом исполнять полномочия на постоянной основе будет Эдуард Вольхин.

Добавим, что, поскольку депутаты-единороссы занимают в Первоуральской думе 21 место из 25, в итогах голосования можно было не сомневаться. В некоторых других вновь избранных муниципальных думах избрание спикера было осложнено локальными политическими конфликтами. Например, в Нижнем Тагиле мэр директора Нижнетагильских тепловых сетей Андрея Обельчака, и думу возглавил директор по персоналу НТМК (Евраз) Алексей Пырин, которого поддержали «заводские» депутаты. В Асбесте, где больше половины кресел в думе заняли депутаты от КПРФ, кворум срывался дважды, прежде Это случилось только сегодня, председателем стал коммунист Андрей Самарин.

Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 05.10.17

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