Главой Камышлова стал чиновник, самовольно объявивший режим ЧС

Дума Камышловского городского округа сегодня выбрала по представлению конкурсной комиссии нового главу муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», им стал Алексей Половников, который уже на протяжении нескольких месяцев исполняет обязанности мэра. Половников стал исполнять обязанности главы после того, как было направлено в суд уголовное дело против его предшественника Михаила Чухарева, обвиняемого в растрате 18,3 миллионов бюджетных рублей. Между тем сам Половников в августе принял неоднозначное решение – о введении в городе режима ЧС. В администрации этот факт подтвердили, пояснив, что причина – срыв планов по подготовке к пуску отопления в одном из микрорайонов.

Напомним, опыт показывает, что обоснованность объявления режима ЧС, дающего основания для заключения муниципальных контрактов без конкурсных процедур, часто ставится под сомнение прокуратурой и может довести чиновника до суда. Например, в результате махинаций на фоне ЧС получил девять лет колонии бывший замглавы Белоярского округа Сергей Прохоренко. Тогда источники РИА «Новый День» в местной думе были уверены, что Прохоренко действовал с ведома своего шефа – главы Белоярки Павла Юдина. Между тем Павел Юдин, как и его коллега из Камышлова Алексей Половников, претендует на следующий срок полномочий. Уже завтра конкурсная комиссия Белоярки должна собраться во второй раз и отобрать для представления думе двух или трех кандидатов из восьми.

Фото – «Камышловские известия»

Камышлов, Служба информации РИА «Новый День»

Камышлов. Другие новости 05.10.17

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