«Стая рыжих собак 20 лет пьет соки города»: екатеринбургские эсеры начали думскую кампанию-2018

Свердловское отделение партии «Справедливая Россия» с сегодняшнего дня начинает формирование предвыборного штаба и списков кандидатов для участия в выборах депутатов гордумы Екатеринбурга, которые состоятся в сентябре 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возглавить эту работу поручено депутату областного заксобрания Андрею Жуковскому. Об этом сообщил сам депутат на своей странице в соцсети. «Вчера Александр Леонидович Бурков (депутат Госдумы и координатор свердловского отделения СР, – прим. ред.) на совещании руководства партии СР поручил мне возглавить работу по формированию предвыборного штаба по выборам в гордуму Екатеринбурга, включая формирование предвыборных списков кандидатов, разработке стратегии и проведения самой кампании», – сообщил Жуковский.

Эсер не скрывает, что кампания будет построена на жесткой критике действующей городской команды и образно сравнивает ее с битвой «свободной стаи» и «рыжих собак» из сказки про Маугли. «Смотрел с детьми старый советский мультфильм «Маугли», метафорично. Про жизнь вольных зверей, про тех, с кем мы «одной крови», про нападение стаи рыжих собак, которая все сметала на своём пути. Упустили мы момент, в нашем городе эта стая уже давно, больше 20 лет, пьёт соки города, жиреет от безнаказанности и вседозволенности. А фамилии? Фамилии их слишком известны, чтобы называть здесь, – намекает Жуковский и обещает: – В следующем году мы поменяем ситуацию». Добавим, что действующие депутаты гордумы от СР практически на каждом заседании критикуют инициативы, исходящие от мэрии. Один из последних примеров – отказ поддержать повышение окладов некоторым муниципальным служащим.

Ранее с именем того, кто поведет свою партию на выборы-2018, определилась «Единая Россия». Координатором по взаимодействию с местными отделениями партии в Екатеринбурге был назначен депутат заксо Михаил Клименко.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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