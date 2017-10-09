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Екатеринбург

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Обвинение запросило для Олега Дудко, обвиняемого в покушении на Тимониченко, 11 лет колонии

Обвинение запросило для Олега Дудко, обвиняемого в покушении на Тимониченко, 11 лет колонии

Гособвинение запросило 11 лет колонии строгого режима и ограничение свободы еще на 2 года для экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Екатеринбурга Олега Дудко, которого сейчас судят за попытку убийства генерала Бориса Тимониченко. Об этом РИА «Новый День» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. «Оглашение приговора по этому делу в Чкаловском районном суде начнется завтра, 10 октября, в 11.00», – уточнила собеседница агентства.

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. Следствие считает, что в генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга и травму челюсти, он выжил. По обвинению в попытке убийства арестовали 52-летнего Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Казаков заключил сделку со следствием, его дело первым направили в суд. Он получил 4,5 года колонии строгого режима. На текущем судебном процессе Казаков сообщил, что , утверждая, что представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотится» за человеком (Тимониченко), занимающимся промышленным шпионажем.

По информации СКР, Дудко тщательно готовился к преступлению, с октября 2014 по февраль 2016 года изучал график передвижения Тимониченко и его маршруты. По версии следствия, он купил самодельный пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые ручные гранаты. Выяснив, где живет потерпевший, обвиняемый приобрел домофонный ключ от двери его подъезда, надел для конспирации брезентовые нарукавники и капроновые носки поверх обуви, и поджидал Тимониченко около его квартиры. Встретив генерала на лестничной площадке, Дудко выстрелил ему в голову и счел, что расправился со своей жертвой. Киллер похитил у Тимониченко два сотовых телефона и деньги в сумме 82 тысячи рублей, паспорт и пенсионное удостоверение, после чего скрылся.

Помимо покушения на Тимониченко Дудко вменяется также уничтожение внедорожника Toyota Land Cruiser бизнесмена Романа Шпейта из-за конфликта. Он возник у супруги коммерсанта с любовницей Дудко Анжелой Насыровой.

Олег Дудко своей вины не признал ни по одному преступному эпизоду. Обвиняемый заявляет, что имеет алиби, а дело сфабриковано на основании показаний «солевого наркомана» Казакова, который оговорил Дудко. Так, по словам подсудимого, в день покушения на Тимониченко он находился у себя дома. Сам генерал на допросе в суде однозначно опознал Дудко как стрелявшего в него человека. Поводом для покушения могло стать увольнение последнего из органов внутренних дел за пьянство.

Между тем, Дудко считает, что к его увольнению генерал не имел отношения, и конфликтов между ними не было. Поэтому у него не было мотива для убийства экс-начальника УВД города. По мнению Дудко, за покушением на Тимониченко могут стоять «некие организованные лица», которые использовали Казакова. Тот, в свою очередь, дал показания на Дудко, опасаясь ликвидации или мести со стороны организаторов.

Рассмотрение дела Дудко . Процесс вела коллегия из трех судей – Александра Кабанова, Светланы Усатовой и Марины Леонтьевой. Гособвинителем выступал Георгий Паникаров. Отметим, что следствием не установлен заказчик убийства и точные мотивы преступления. К тому же, не найдено орудие преступления – пистолет, из которого якобы стрелял Дудко. Важно и то, что дело о заказчике убийства Тимониченко выделено в отдельное производство. Ранее высказывалось мнение, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых Борис Тимониченко активно сажал в 90-е годы.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 09.10.17

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