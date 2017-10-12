Идти на выборы депутатов Екатеринбургской гордумы без сбора подписей могут семь партий

Свердловский областной избирком утвердил список политических партий, которые могут в 2018 году участвовать в выборах муниципальных дум без сбора подписей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в регионе только пять партий, которым это разрешено во всех без исключения территориях: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко». Эти партии по итогам выборов в заксо 2016 года были допущены к распределению мандатов («большая четверка») или получили больше 3% голосов избирателей по единому округу («Яблоко»). Любопытно, что после муниципальных выборов 2017 года депутатов-яблочников в округе не осталось совсем, однако свое право на участие в выборах без сбора подписей они, тем не менее, сохранили.

Кроме этих пяти партий на выборы в Екатеринбурге без сбора подписей могут пойти «Гражданская платформа» и РППС – их депутаты присутствуют в действующем созыве. И если ГП после 2016 года не подает ни малейших признаков жизни, то лидер свердловских «пенсионеров» Дмитрий Сергин фактически не скрывал, что его участие в губернаторских выборах – не что иное, как подготовка к муниципальным выборам в Екатеринбурге. Кроме Екатеринбурга РППС может свободно выдвигать кандидатов на выборах в Артемовском, Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Верхотурье.

Еще четыре партии не могут участвовать без сбора подписей в выборах в Екатеринбурге, но могут в некоторых других городах: «Патриоты России» – в Невьянске, «Зеленые» – в Полевском, «Родина» – в Рефтинском, «ОПЛОТ России» – в Белоярском.

Добавим, что право выдвигаться без сбора подписей для этих партий распространяется как на партийные списки, которые в Екатеринбурге могут быть скоро отменены, так и на отдельных кандидатов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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