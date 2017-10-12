Четверг, 12 октября 2017, 17:02 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Идти на выборы депутатов Екатеринбургской гордумы без сбора подписей могут семь партий

Идти на выборы депутатов Екатеринбургской гордумы без сбора подписей могут семь партий

Свердловский областной избирком утвердил список политических партий, которые могут в 2018 году участвовать в выборах муниципальных дум без сбора подписей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в регионе только пять партий, которым это разрешено во всех без исключения территориях: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко». Эти партии по итогам выборов в заксо 2016 года были допущены к распределению мандатов («большая четверка») или получили больше 3% голосов избирателей по единому округу («Яблоко»). Любопытно, что после муниципальных выборов 2017 года депутатов-яблочников в округе не осталось совсем, однако свое право на участие в выборах без сбора подписей они, тем не менее, сохранили.

Кроме этих пяти партий на выборы в Екатеринбурге без сбора подписей могут пойти «Гражданская платформа» и РППС – их депутаты присутствуют в действующем созыве. И если ГП после 2016 года не подает ни малейших признаков жизни, то лидер свердловских «пенсионеров» Дмитрий Сергин фактически не скрывал, что его участие в губернаторских выборах – не что иное, как подготовка к муниципальным выборам в Екатеринбурге. Кроме Екатеринбурга РППС может свободно выдвигать кандидатов на выборах в Артемовском, Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Верхотурье.

Еще четыре партии не могут участвовать без сбора подписей в выборах в Екатеринбурге, но могут в некоторых других городах: «Патриоты России» – в Невьянске, «Зеленые» – в Полевском, «Родина» – в Рефтинском, «ОПЛОТ России» – в Белоярском.

Добавим, что право выдвигаться без сбора подписей для этих партий распространяется как на партийные списки, которые в Екатеринбурге , так и на отдельных кандидатов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

Сотрудники дипмиссии США устроили дорожный протест в Екатеринбурге. / Инспекторам ГИБДД разрешили курить при общении с водителями. / В Екатеринбурге пройдет форум онлайн-торговли Online Business Russia 2017.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Бывшего помощника полпреда УрФО Перлу вызвали в прокуратуру по «делу «Ермака»

«Он не казак, даже усов не носит!»: Исетские казаки приревновали Куйвашева к Романову (ДОКУМЕНТЫ)

В Екатеринбурге площадь 1905 года закроют на восемь ночей

Сотрудники дипмиссии США устроили дорожный протест в Екатеринбурге
Все новости