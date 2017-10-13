Госдума прекратила депутатские полномочия Александра Буркова

Государственная дума Федерального собрания РФ только что единогласно приняла решение о досрочном прекращении депутатских полномочий эсера Александра Буркова, назначенного и.о. губернатора Омской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос рассмотрели за одну минуту, желающих выступить не нашлось. Сам Бурков, по-видимому, на заседании не присутствует. Во всяком случае, еще вчера вечером он болел за омский «Авангард» в его домашнем матче с китайским «Куньлунем» и, по сообщению местных СМИ, принес ему удачу – 3:0.

Напомним, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 10 октября заявил, что на следующей неделе президиум центрального совета партии примет решение, кому будет передан депутатский мандат Александра Буркова и кто станет первым заместителем руководителя партийной фракции в Госдуме. По закону на мандат претендуют шесть свердловчан, которые шли на выборы в Госдуму в одном территориальном списке с Бурковым, но не исключено, что партия примет решение в пользу одного из своих спонсоров из другого региона.

Екатеринбург, Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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