Роспотребнадзор сделал заявление по радиационному фону в Екатеринбурге

Свердловское управление Роспотребнадзора прокомментировало курсирующие по городу слухи о выбросе радиоактивных веществ в Челябинске.

«В связи с поступившей из СМИ информацией о неблагополучном радиационном фоне в Челябинской области, Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организован мониторинг радиационного фона на границе с территорией Челябинской области. По данным на 10 часов 13 октября 2017 года, мощность дозы гамма-излучения на открытой местности 0,11; 0,13; 0,11;0,12; 0,09 мкЗв/ч, что не превышает допустимый уровень радиационного фона», – сообщили РИА «Новый день» в надзорном ведомстве.

Напомним, в мессенджере WhatsApp появились сообщения о произошедшем в Челябинске сильном выбросе с промышленного предприятия. Токсичное облако, как утверждается в сообщении, сейчас идет на Екатеринбург. «Необходимо протирать руки спиртом, мебель – спиртовым раствором и употреблять спирт внутрь. Среди других рекомендаций – не открывать форточки в квартирах и окна, – рассказывают горожане. – Облако растворится только через 8-10 дней».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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