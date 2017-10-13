Слух дня: В «черную пятницу» на Екатеринбург идет ядовитое облако, спасение – в спирте

Среди жителей Екатеринбурга нарастают панические настроения из-за появившейся информации о ядовитом химическом облаке, идущем на столицу Среднего Урала со стороны Челябинска. Пикантности ситуации придает то, что сегодня пятница, 13-е.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревожные сведения наиболее активно сейчас распространяются в мессенджере WhatsApp между родителями, чьи дети ходят в детские сады. Говорится, что накануне в Институте химии УрО РАН состоялась оперативка, на которой всех сотрудников предупредили о произошедшем в Челябинске сильном выбросе с промышленного предприятия. Токсичное облако, как утверждается в сообщении, сейчас идет на Екатеринбург.

«В СМИ могут передать, что это просто смог (МЧС действительно распространило пресс-релиз о том, что в Свердловской области сложились «неблагоприятные метеоусловия», – прим. ред.). Но в действительности это опасное облако, которое придет в Екатеринбург 13-14 октября. Необходимо протирать руки спиртом, мебель – спиртовым раствором и употреблять спирт внутрь. Среди других рекомендаций – не открывать форточки в квартирах и окна, – рассказывают горожане. – Облако растворится только через 8-10 дней. Поэтому знакомые из Института химии попросили передать всем, особенно у кого дети, быть предельно аккуратными. Нежелательно много времени проводить на улице. И тщательно все протирать спиртовым раствором».

Официально эту информацию в заинтересованных структурах пока никак не комментируют. Но жители Екатеринбурга уже сегодня утром отметили, что один из главных промышленных центров страны задыхается от смога. Над городом повисла серая дымка, многим трудно дышать. Все дело в погоде: полный штиль, выбросы предприятий и автомобилей накапливаются в воздухе. Исправить ситуацию может только ветер. Или спирт.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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