МЧС продлило предупреждение об опасном смоге до вторника

Свердловское управление МЧС вновь продлило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях – смог в Екатеринбурге, по прогнозу ведомства, продержится до вторника, 17 октября. Из-за ясной погоды без ветра и дождя выбросы промпредприятий и выхлопные газы автотранспорта не будут рассеиваться. Правда, на сей раз в СМС-оповещении спасатели не стали просить граждан отказаться от прогулок по улицам.

Напомним, накануне в соцсетях начала распространяться информация о том, что со стороны Челябинской области в наш регион движется ядовитое облако, потому горожанам надо запасаться спиртом – для протирки тел, мебели, а также употребления внутрь в профилактических целях. Но официальные ведомства – от региональных управлений МЧС и Роспотребнадзора до штаба Центрального военного округа – опровергли подобные данные.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.10.17

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