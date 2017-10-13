Ученые назвали новость о «ядовитом облаке» фейком. МЧС собирает экстренный брифинг

С 12 октября социальные сети и форумы захлестнула волна паники из-за сообщений о «ядовитом облаке», которое надвигается на Екатеринбург из столицы Южного Урала. Сегодня ученые и представители надзорных ведомств опровергли информацию об аварийном выбросе на военном бактериологическом предприятии в Челябинске. Свердловское ГУ МЧС решило собрать экстренный брифинг по выбросам в атмосферу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слухи о надвигающейся катастрофе появились после того, как в сети набрал популярность аудиофайл, в котором говорится, будто в Институте химии УрО РАН объявили о радиоактивном выбросе, из-за которого надо сидеть дома и протирать лицо и руки спиртом. Спиртовым раствором также рекомендовали обрабатывать предметы мебели в квартирах. Сначала СМИ сообщили о том, что речь идет о радиационной угрозе, потом – о бактериологической. При этом жители Челябинска действительно уже несколько дней жалуются на стойкий запах серы. Постепенно смогом накрывает и Екатеринбург.

Региональные управления МЧС начали рассылать sms, в которых озвучивались рекомендации об ограничении пребывания на улице и поездках на автотранспорте. Спасатели подчеркивали, что на Урале сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Это способствовало тому, чтобы сообщения о «ядовитом облаке» были восприняты как правдивые. К тому же многие помнят последствия подобных ЧС, происходивших ранее. Так, в 1957 году на химкомбинате «Маяк» в Озерске взорвались емкости для радиоактивных отходов. В результате последующего выброса в зону заражения попали десятки городов Челябинской и Свердловской областей. В 1979 году в Екатеринбурге в атмосферу попали споры сибирской язвы после ЧП в 19-ом военном городке. Общее число жертв эпидемии превысило 100 человек.

Однако породившее панику среди населения аудиосообщение больше похоже на попытку спровоцировать массовые волнения – как в случаях с волнами ложных минирований. К такому мнению сейчас склоняются сотрудники института промышленной экологии УрО РАН. «Никаких данных об опасном выбросе средства мониторинга не зафиксировали. Да, имеются данные о наличии в атмосфере рутения (является продуктом, образующимся в атомных реакторах, используется в медицинских целях – прим. ред.) или изотопах. Но концентрация очень мала для беспокойства, – сообщили РИА «Новый День» в институте. – В любом случае, ни о какой радиационной или бактериологической угрозе речи не идет».

В то же время, министр общественной безопасности Южного Урала Евгений Савченко сегодня также опроверг сообщения о «ядовитом облаке». По его словам, информации о выбросах или ЧП на предприятиях нет ни в МЧС, ни у службы Росатома, ни у Гидромета. Источники РИА «Новый День» в Росприроднадзоре по УрФО тоже говорят о том, что новость о грядущем ЧС не соответствует действительности. «Это полный бред», – сообщили представители ведомства. С такой же формулировкой выступил в пятницу, 13 октября, пресс-секретарь Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

Тем временем Свердловское ГУ МЧС анонсировало на 14.00 экстренный брифинг по вопросу состояния атмосферного воздуха на территории региона. Мероприятие, судя по всему, будет связано с сообщениями в соцсетях о якобы произошедшем в Челябинске аварийном выбросе.

Управление Роспотребнадзор по Свердловской области сообщило, что в связи с распространяемой информацией был организован мониторинг радиационного фона на границе с территорией Челябинской области. По данным на 10 часов 13 октября 2017 года, мощность дозы гамма-излучения на открытой местности 0,11; 0,13; 0,11;0,12; 0,09 мкЗв/ч, что не превышает допустимый уровень радиационного фона», – сообщили РИА «Новый день» в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.10.17

Роспотребнадзор сделал заявление по радиационному фону в Екатеринбурге. / Инсталляцию священника из надгробий сломал главный архитектор города. В деле разбирается полиция. / Госдума прекратила депутатские полномочия Александра Буркова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»