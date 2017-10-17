«Автомобилист» вырвал победу у «Югры», дважды уступая по ходу матча

ХК «Автомобилист» завершил домашнюю серию матчей КХЛ трудной победой над «Югрой» из Ханты-Мансийска. В понедельник вечером екатеринбургская команда обыграла гостей в овертайме со счетом 3:2, хотя поначалу встреча складывалась совсем не в пользу хозяев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Югра» открыла счет уже на пятой минуте стараниями нападающего Антона Королева, и в целом весь первый период прошел под диктовку гостей. «Автомобилисту» удалось отыграться после перерыва – в розыгрыше большинства отличился Евгений Чесалин. Но спустя 10 минут ханты-мансийцы вновь вырвались вперед, шайбу забил Артем Михеев. Третья двадцатиминутка далась екатеринбургской команде тяжело: все силы были брошены на атаку ворот соперника. И лишь на исходе основного времени матча Франсис Паре забил шайбу и спас «Автомобилист» от поражения. Игра перешла в овертайм в формате «три на три», где екатеринбуржцам понадобилось всего две минуты, чтобы отпраздновать успех. Победную шайбу в ворота «Югры» отправил Артем Гареев с передачи Николая Тимашова.

«В игре с ЦСКА очень много сил отдали, эмоций. Надеялись, что поставим молодых, они всех заведут, сыграют, но они пока молоды. Ничего не получилось, потом пришлось с пятнадцатой минуты третьего периода перейти на игру в три звена. Хорошо, что забили этот гол, сравняли счет, забили в овертайме. Вытащили очень тяжелую игру, тем более у нас полный лазарет травмированных. В запасе никого, Мегалинский еще выпал сегодня», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

«Результат домашней серии? В принципе доволен. Три игры выиграли, две проиграли. Проиграли таким командам, которые на сегодняшний день сильнее. Все нормально, сейчас будет тяжелый выезд, надо готовиться», – добавил он.

После победы «Автомобилист» сохраняет 4-ю строчку в Восточной конференции КХЛ, и теперь готовится к выездным матчам в Уфе, Нижнекамске, Казани и Сочи.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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