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NewDayNews.ru

Вторник, 17 октября 2017, 10:08 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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В Екатеринбурге завоют сирены

В Екатеринбурге завоют сирены

Завтра, 18 октября, региональное управление МЧС России по Свердловской области будет проверять работоспособность системы оповещения о ЧС. «Это плановая ежегодная проверка», – сказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Там напомнили, что электросирены включатся в 11 часов 30 минут по местному времени во всех населенных пунктах Свердловской области. Жителей просят сохранять спокойствие, не прерывать своих обычных занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке.

Напомним, что ранее РИА «Новый День» проводил эксперимент – участникам уличного опроса предлагалось ответить, что нужно делать, когда включаются системы оповещения на улице. Ответы екатеринбуржцев можно увидеть на видео.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

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