Что делать с явкой в 7% и бунтующей молодежью: регионам поставили задачи перед выборами президента

При подготовке к предстоящим в марте 2018 года выборам президента регионам предстоит решить несколько сложнейших задач. Несмотря на победные реляции «Единой России» о выигранных местных и региональных выборах 2017 года, у власти по-прежнему нет ни плана взаимодействия с молодежью, ни способов повышения явки в проблемных территориях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это выяснилось на сегодняшнем заседании Совета политических партий при полпреде президента в УрФО Игоре Холманских. Хотя полпред оценил итоги выборов 10 сентября положительно, представители оппозиции возразили, что все не так однозначно и радужно, как ему видится.

Лидер коммунистов ХМАО-Югры Алексей Савинцев заявил, что доверие к выборам любого уровня у населения резко упало, и в качестве примера привел низкую явку и высокое количество испорченных бюллетеней на некоторых избирательных участках. Он также заявил о грубых нарушениях со стороны избиркомов: во время досрочного голосования в югорском поселке Цингалы внимательный избиратель обнаружил, что в бюллетене не хватает имени одного из кандидатов. «Пусть президентом будет Путин, Зюганов или Жириновский, лишь бы выборы были легитимными! Надеюсь, в этом заинтересована не только КПРФ, но и члены других партий», – заявил Савинцев.

Представитель коммунистов Кургана Василий Кислицын высказал полпреду свои соображения по поводу низкой явки избирателей в родном регионе. «Да, явка у нас была низкая – по выборам в городскую думу всего 7,5%. Но причина, на мой взгляд, не в неудовлетворительной работе партий, а в социально-экономической ситуации в регионе. Там, где она стабильна, граждане поддерживают власть и ходят на выборы. А у нас, к сожалению, не так, – подчеркнул он. – Для повышения явки надо улучшить социально-экономическую ситуацию. Мы говорили о том, что средняя явка по стране – около 45%, но это же значит, что более 50% избирателей голосуют ногами! Это нужно учитывать, особенно в год столетия Великого Октября. История должна нас чему-то учить, хотя бы тому, что главные творцы революций – это не политические партии, а власть! Если власть проводит неправильную политику, то народ выходит на улицы».

Вероятно, именно тревога по поводу уличной активности стала причиной того, что особое внимание на заседании Игорь Холманских уделил молодежи. Полпред подчеркнул, что «запрос на участие молодежи в политике есть», но у парламентских партий должны быть сформированы для нее конкретные предложения. «Системные политические силы должны предложить молодежи привлекательное будущее, а то она их не услышит», – предостерег Холманских. Он также призвал партии более активно применять в своей работе интернет-технологии и социальные сети. Как именно будет реализовано это поручение, пока не обсуждалось.

Напомним, какие-то попытки власти нащупать связи с молодежью были предприняты в 2000-х годах, но быстро закончились. Тогда в российском обществе ярко заявили о себе «Молодая гвардия» ЕР, прокремлевские движения «Наши» и «Мы», усилиями энтузиастов КПРФ был воссоздан ленинский комсомол, в ЛДПР придумали «соколов Жириновского», а «Справедливая Россия» открыла школу молодых политиков. Под партийные знамена охотно вступали амбициозные молодые люди, и многие из них действительно сделали неплохую административную карьеру. Часть молодогвардейцев занимают сейчас видные посты в региональных правительствах, а «комсомольцы» и выпускники школы эсеров стали парламентариями. Но эпоха социальных лифтов продлилась недолго, и молодежная политика государства по-прежнему остается некой абстракцией, что доказывает активное участие молодежи во всех акциях протеста текущего года – например, в митингах оппозиции в марте, июне и сентябре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

Скажу как губернатор губернатору – Бурков и Куйвашев обменялись любезностями и просьбами. Слух дня. / Коллеги Романа Шадрина считают, что установку памятников-могил в ЦПКиО нужно было обсудить с горожанами. / «Каравелла» и Музей наивного искусства получат отреставрированные исторические особняки к концу года (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»