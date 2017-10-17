МВД хочет наказывать учителей и родителей за участие детей в протестах

В России следует ввести ответственность для родителей и учителей, чьи дети и ученики принимают участие в несогласованных акциях протеста. Такое заявление сделал начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин в ходе заседания Совета по правам человека при президенте России.

«Конечно, волнует участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Статистика говорит о том, что процентное соотношение молодежи, которое в них участвует, увеличивается. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает», – отметил Валиулин, говоря о мерах противодействия экстремизму в России.

Как передает «Интерфакс», начальник управления полицейского главка считает, что необходимо внести поправки в законодательство и ввести ответственность за участие детей в акциях не только для их организаторов, но и для родителей и учителей.

«Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения с тем, чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений», – приводит РБК слова главы управления по противодействию экстремизму МВД.

Как писал «Новый День», российские власти высказали обеспокоенность данным вопросом минувшей весной. Тогда спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что несовершеннолетние не должны принимать участие в протестных акциях. «Убеждена, что несовершеннолетние граждане – дети, подростки не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные», – заявила она и предложила запретить на законодательном уровне вовлечение детей в массовые акции. «Не исключаю, что мы будем обсуждать это в рамках палаты. Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения», – заявила спикер.

Она также подчеркнула, что благодаря современным технологиям, организовать людей можно очень быстро. «Когда через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо. Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность», – заявила она. По ее словам, вовлечение несовершеннолетних в массовые акции – это «попрание нравственных и гражданских норм».

Кроме того, Матвиенко напомнила, что право граждан на выражение своего мнения закреплено в Конституции, однако «нужно отделять зерна от плевел». «Некоторые протестные акции проводятся с нарушением закона. В этом случае органы правопорядка обязаны следить за соблюдением законодательства, требовать его строгого исполнения», – подчеркнула спикер.

Поддержку в данном вопросе оказала и Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Я поддерживаю ее (Матвиенко – прим. ред.) общий тезис и попытку разработать дополнительные механизмы, инструментарий, с тем, чтобы предупредить участие несовершеннолетних в акциях протеста. Люди, которые еще не созрели в своих политических убеждениях, не должны стать объектом для манипуляций и провокаций», – сказала Москалькова.

Той же позиции придерживается и министр образования России Ольга Васильева. Она заявила, что дети должны быть вне политики, и призвала «вести отдельный разговор» с теми, кто выводит на протесты молодежь. «Мы официально говорили, и я еще раз скажу. Дело в том, что дети должны быть вне политики, – заявила глава Минобрнауки.

По ее словам, подрастающее поколение выходит на митинги, потому что это «романтическая часть публики, это очень ранимая часть, которая, естественно, хочет выступать за все хорошее против всего плохого». Васильева указала, что с людьми, которые настраивают учащихся «на все это», нужно вести отдельный разговор.

По ее словам, после протестов 26 марта ведомство провело аналитическую работу со школьниками – участниками митингов против коррупции, которая показала, что около 70% опрошенных не смогли дать определение, что такое «коррупция». «Поэтому я считаю, что, прежде всего, работа должна вестись достаточно планомерно и четко с теми, кто их пытается вывести (на массовые акции – прим. ред.)», – подчеркнула Васильева.

26 марта во многих городах России, в том числе в Москве, прошли акции протеста против коррупции. В столице она была не согласована с властями. Правоохранители задержали сотни человек. Среди задержанных были несовершеннолетние. Именно после антикоррупционных акций в повестку вошла тема участия детей в массовых митингах.

Отметим, что после акций против коррупции в ряде школ учителя начали проводить беседы со школьниками по поводу участия в митингах. Дошло до того, что замдиректора школы во Владимире пригрозила учащимся отправкой в детдома за «поддержку оппозиции».

Напомним, что на антикоррупционных акциях сторонников судимого оппозиционера Алексея Навального неоднократно задерживали несовершеннолетних. На акции 12 июня в Москве задержали более 130 подростков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.10.17

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