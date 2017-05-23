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Общество

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Публикации за 23.05.17

Москалькова поддержала запрет на участие подростков в протестах

Москалькова поддержала запрет на участие подростков в протестах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила в поддержку предложения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запретить подросткам участвовать в акциях протеста.

«Я поддерживаю ее общий тезис и попытку разработать дополнительные механизмы, инструментарий, с тем, чтобы предупредить участие несовершеннолетних в акциях протеста», – цитирует Москалькову «Интерфакс».

Омбудсмен напомнила о ряде существующих для несовершеннолетних ограничений по финансовым вопросам, посещению публичных мероприятий и поведению в ночное время, направленных на «повышение уровня безопасности несовершеннолетних».

«Люди, которые еще не созрели в своих политических убеждениях, не должны стать объектом для манипуляций и провокаций», – заявила омбудсмен.

Ранее сегодня Матвиенко в интервью «Известиям» предложила запретить несовершеннолетним участвовать в протестных акциях. «Не исключаю, что мы будем обсуждать это в рамках палаты, – заявила она. – Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения».

Москва, Светлана Петрова

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