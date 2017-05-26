Глава Минобрнауки запретила привлекать детей к политике / 70% школьников не знают понятия «коррупция», заявила Васильева

Публикации за 26.05.17

Министр образования России Ольга Васильева заявила, что дети должны быть вне политики, и призвала «вести отдельный разговор» с теми, кто выводит на протесты молодежь.

«Мы официально говорили, и я еще раз скажу. Дело в том, что дети должны быть вне политики, – заявила глава Минобрнауки в интервью радиостанции «Говорит Москва». – Это априори».

По ее словам, подрастающее поколение выходит на митинги, потому что это «романтическая часть публики, это очень ранимая часть, которая, естественно, хочет выступать за все хорошее против всего плохого». Васильева указала, что с людьми, которые настраивают учащихся «на все это», нужно вести отдельный разговор.

Министр также сообщила, что после протестов 26 марта ведомство провело аналитическую работу со школьниками – участниками митингов , которая показала, что около 70% опрошенных не смогли дать определение, что такое «коррупция». «Поэтому я считаю, что, прежде всего, работа должна вестись достаточно планомерно и четко с теми, кто их пытается вывести (на массовые акции – прим. ред.)», – подчеркнула Васильева.

26 марта во многих городах России, в том числе в Москве, прошли акции протеста против коррупции. В столице она была не согласована с властями. Правоохранители задержали сотни человек. Среди задержанных были несовершеннолетние. Именно после антикоррупционных акций в повестку вошла тема участия детей в массовых митингах. На этой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в протестных акциях, сославшись на то, что дети и подростки далеко не всегда могут принимать взвешенные решения. Она не исключила, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках палаты, после чего будет принято окончательное решение. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала предложение Матвиенко.

Отметим, что после акций против коррупции в ряде школ учителя начали проводить беседы со школьниками по поводу участия в митингах. Дошло до того, что замдиректора школы во Владимире пригрозила учащимся отправкой в детдома за «поддержку оппозиции».

Москва, Светлана Петрова

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