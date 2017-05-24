Подростки и митинги: участвовать нельзя запретить / Опрос на сайте NDNews.ru

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Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой о законодательном запрете несовершеннолетних в массовых акциях, сославшись на то, что дети и подростки не всегда могут принимать взвешенные решения. Впрочем, она пообещала, что окончательное решение законодатели примут только после широкого обсуждения. NDNews.ru предлагает своим читателям высказаться о предложении председателя верхней палаты парламента.

Как напоминает корреспондент агентства, предложение о запрете Валентина Матвиенко озвучила в интервью газете «Известия». «Убеждена, что несовершеннолетние граждане – дети, подростки – не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные. Семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить… Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм. Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции», – сказала она.

По ее словам, прежде чем принять соответствующую законодательную норму, будет организовано обсуждение. «Любое крупное государственное или политическое решение, тем более резонансное, должно предварительно проходить экспертизу. Притом не только научную, специализированную, но и общественную. То есть должно непременно обсуждаться самым широким образом с неправительственными организациями, предпринимательскими объединениями, простыми гражданами. Общения, консультаций с людьми не бывает слишком много. Конечно, при этом следует использовать разные формы, площадки», – подчеркнула Матвиенко.

Поэтому NDNews.ru предлагает принять участие в опросе: «Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?».

Проголосовать можно здесь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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