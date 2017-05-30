Самый молодой депутат Госдумы предложил создать комиссию блогеров

Публикации за 30.05.17

Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать в комитете парламента по информационной политике совет популярных блогеров. По его мнению, с появлением такой комиссии государственные органы будут эффективнее работать с российскими пользователями.

Описание своей инициативы 21-летний народный избранник направил на имя главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, пишет RT. По словам Власова, интернет все больше завоевывает внимание россиян, в то время как телевидение теряет свой авторитет.

«Мы должны понимать, что сейчас новое время. Огромное количество наших граждан имеют свои страницы в соцсетях и смотрят тех или иных блогеров иногда даже больше, чем телевидение. Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействию с гражданами в сети», – утверждает депутат.

Блогеры, которые войдут в комиссию, смогут участвовать в обсуждении разрабатываемых парламентариями проектов, а также информировать своих подписчиков о новых инициативах, рассматриваемых Госдумой, предполагает Власов.

Депутат предлагает разделить блогеров по категориям, в зависимости от тематики, которой посвящен их блог. «Если обсуждается законопроект, связанный с ПДД и автомобилями, то нужно привлекать блогеров, которые занимаются автомобильной тематикой. Если мы обсуждаем молодежную политику, то надо общаться с популярным в молодежной среде блогером», – заключил парламентарий.

Напомним, после того, как по всей стране прошли митинги с участием несовершеннолетних, в Госдуме организовали парламентские слушания, посвященные молодежной политике. В частности, на них выступила блогер Александра Балковская, известная под псевдонимом Саша Спилберг, которая дала депутатам несколько советов по работе с молодежью в сети.

Москва, Зоя Осколкова

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