Школьникам пригрозили отправкой в детдом за «поддержку оппозиции» / Омбудсмен: «Это недопустимо, надо родителям жаловаться в полицию!»

Публикации за 03.05.17

Во Владимире замдиректора школы №15 пригрозила ученикам изъятием из семей за участие в оппозиционных митингах, заявив, что детям рано посещать политические акции. Заместитель директора по внеурочной работе Татьяна Агеева провела воспитательную беседу со школьниками после того, как несколько учеников школы опубликовали в Сети фото с открытия штаба скандального оппозиционного политика Алексея Навального во Владимире, а один из них стал единственным из образовательного учреждения, кто посетил митинг против коррупции 26 апреля.

Педагог заявила, что собираться на подобных акциях имеют право лишь взрослые граждане, а митинги Навального назвала экстремистской деятельностью, вовлекать в которую несовершеннолетних запрещает закон. Агеева пригрозила подросткам «изъятием из семей», так как их политическая активность может говорить о том, что родители не справляются со своими обязанностями по воспитанию детей, сообщает местное издание «Зебра ТВ», опубликовавшее аудизапись беседы.

Беседа Агеевой с учениками состоялась 26 апреля вместо урока русского языка. Классный руководитель Людмила Козлова находилась в аудитории, но в разговоре участия практически не принимала.

В своей речи завуч использовала лексику и образы, малоподходящие для общения с детьми, и продемонстрировала незнание законов, отмечает издание. «Вы очень любите болтать вместо того, чтобы выполнять прямую обязанность – получать образование», – заявила Агеева в разговоре со школьниками. По ее словам, прежде чем посещать митинги нужно «научиться что-то делать своими руками», а пока что дети «слишком малы, чтобы лезть в политику». Замдиректора также заявила, что дети могут ходить на уличные акции только с 18 лет, а «наличие паспорта в кармане не является правом участвовать в митингах и голосовании». «То, что во Владимирской области, в одной из шести областей Российской Федерации, где паспорт выдается с 14 лет, совершенно не говорит о том, что вы являетесь полноправными гражданами Российской Федерации», – на полном серьезе указала она. При этом известно, что паспорта выдаются с 14 лет по всей стране.

Агеева также назвала участие в митингах, организованных Навальным, проявлением экстремизма, указав, что наличие в поддержке политика экстремистской деятельности «доказали органы правосудия». Более того, по ее словам, ученики вообще не имеют права распространять информацию о Навальном. Ученика, который посетил антикоррупционную акцию, завуч спросила: «Какого черта ты поперся туда, не выполнив своих обязанностей?». По ее мнению, поддерживая этого политика, дети «подставляют свою жизнь и жизнь родителей». Агеева заявила, что оппозиция и ее сторонники жаждут крови: «Вам все время хочется крови, взрывов и людских смертей, я никак не пойму? Надо Богу молиться, что правоохранительные органы сработали, и никто не позволил тебе нанести вред здоровью».

Завуч пригрозила ученикам, что «экстренная группа реагирования» «изымет» их из семьи и отправит в детский дом за участие в политических акциях, а их родителей «лишат права воспитывать детей».

Директор школы №15 Наталья Кузнецова в комментарии «Зебре ТВ» назвала проведенный «урок политинформации» «не вполне нормальным» событием, при котором ее зам значительно «перегнула палку». Глава образовательного учреждения заметила, что Агеева «не совсем верно она подобрала фразы и способы воздействия на ребенка» и пообещала, что такие беседы с учениками в будущем не повторятся.

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев счел незаконными угрозы школьникам со стороны завуча за участие в митингах и предложил родителям обратиться в правоохранительные органы с жалобой на недопустимое поведение и выпады в отношении своего ребенка со стороны педагога.

По словам омбудсмена, законодательство не запрещает ребенку выражать свое мнение, тем более что митинг 26 марта во Владимире был согласован местными властями. «В образовательных организациях практически по всей России ставили на ковер обсуждали, говорили, что это плохо, когда ребенок, подросток выходил на те или иные митинги. Мы считаем, что это не в правовом поле. Слава богу, что в национальном законодательстве и международном нигде не закреплено, что ребенку запрещено выражать свое мнение. Наоборот, говорится о том, что ребенок имеет право выражать свое мнение, правильное ли оно, неправильно», – заявил Прохорычев в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что педагог, угрожавший детям, не понимает не только законодательства России, но и психологии подростка: «Какой-то был винегрет со стороны педагога, перемешанный из законодательства со своей компиляцией. Если уж ты замдиректора по воспитательной работе, нужно адекватно оценивать, что совершил подросток. В данном случае он ничего не совершил».

Омбудсмен назвал недопустимой ситуацию, когда учитель «начинает перед всем классом отчитывать подростка». «Это педагогическая деформация личности. Если ты сам, педагог, не можешь ничего нести, предложить альтернативу молодежи, тогда о чем говорить, – возмутился он. – Самое плохое, что произошло у нас – ребенка стали запугивать, что его изымут из семьи. На каком основании? 77 статья Семейного кодекса гласит, что изъятие из семьи возможно только в одном случае – угроза жизни и здоровью ребенка».

Владимир, Светлана Петрова

Владимир. Другие новости 03.05.17

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