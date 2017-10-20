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Пятница, 20 октября 2017, 17:20 мск

российское информационное агентство 18+

Общество

Следователи пошли по школам: детей предупредили о плохих последствиях участия в протестах

Следователи пошли по школам: детей предупредили о плохих последствиях участия в протестах

Сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ по Калужской области организовали собрания для учеников девятых классов для того, чтобы рассказать об опасности участия в несанкционированных митингах оппозиции. Сегодня, в частности, такая встреча состоялась в школе №45 города Калуги, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По её сведениям, в ходе общения с детьми представитель СК предупредила, что юные участники несанкционированных митингов «подлежат постановке на профилактический учёт в органы системы профилактики», а их родители привлекаются к административной ответственности.

В областном министерстве образования получить комментарии насчет инициаторов данных встреч не удалось. А в самой школе отказались комментировать сообщения о собрании, сославшись на то, что директор находится в отпуске, отмечает радиостанция.

Напомним, 17 октября начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин в ходе заседания Совета по правам человека при президенте России заявил о необходимости ввести в России ответственность для родителей и учителей, чьи дети и ученики принимают участие в несогласованных акциях протеста. Российские власти высказали обеспокоенность данным вопросом минувшей весной, после массовых антикоррупционных акций 26 марта. В Москве эта акция не была согласована с властями. Правоохранители задержали сотни человек, среди которых были несовершеннолетние. Именно после антикоррупционных акций в повестку вошла тема участия детей в массовых митингах. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко тогда заявила, что несовершеннолетние не должны принимать участие в протестных акциях. Её позицию поддержали Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и министр образования России Ольга Васильева.

Отметим, что после акций против коррупции в ряде школ учителя начали проводить беседы со школьниками по поводу участия в митингах. Дошло до того, что замдиректора школы во Владимире пригрозила учащимся отправкой в детдома за «поддержку оппозиции».

Калуга, служба информации РИА «Новый День»

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