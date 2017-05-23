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Политика

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Публикации за 23.05.17

В России хотят запретить тинейджерам участвовать в протестах

В России хотят запретить тинейджерам участвовать в протестах

Несовершеннолетние не должны принимать участие в протестных акциях. Такое заявление сделала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. «Убеждена, что несовершеннолетние граждане – дети, подростки не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные», – заявила она в интервью газете «».

Матвиенко предложила законодательно запретить вовлечение детей в массовые акции. «Не исключаю, что мы будем обсуждать это в рамках палаты. Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения», – заявила спикер.

Она также подчеркнула, что благодаря современным технологиям, организовать людей можно очень быстро. «Когда через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо. Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность», – заявила она. По ее словам, вовлечение несовершеннолетних в массовые акции – это «попрание нравственных и гражданских норм».

Кроме того, Матвиенко напомнила, что право граждан на выражение своего мнения закреплено в Конституции, однако «нужно отделять зерна от плевел». «Некоторые протестные акции проводятся с нарушением закона. В этом случае органы правопорядка обязаны следить за соблюдением законодательства, требовать его строгого исполнения», – подчеркнула спикер.

Напомним, вчера в Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные молодежной политике. Министр образования Ольга Васильева призвала приучить молодых людей «к отторжению антиобщественных норм поведения». В ответ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что чиновники не понимают, чего хочет молодежь – «быть услышанными, а этого до сих пор не дают». К обсуждению молодежной политики в Думе могут вернуться в ноябре.

Москва, Иван Гридин

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