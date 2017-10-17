В екатеринбургских праймериз «Единой России» предложат участвовать всем горожанам

Перед выборами в городскую думу Екатеринбурга партия «Единая Россия» проведет процедуру предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня на заседании Совета политический партий при полпреде президента секретарь СРО ЕР Виктор Шептий. Он уточнил, что праймериз пройдут по так называемой открытой модели, то есть принять участие в голосовании смогут все желающие избиратели Екатеринбурга. Для этого к маю 2018 года будет сформировано около 100 счетных участков.

Напомним, такие «открытые» праймериз «Единая Россия» провела в 2016 году при подготовке к выборам депутатов Госдумы и засобрания. И выяснилось, что их результаты не устраивают руководство партии. Несмотря на свою победу на праймериз, не попали в избирательные бюллетени «уральская пельмешка» Юля Михалкова и начальник Нижнетагильской полиции полковник Абдулкадыров.

А вот перед выборами губернатора в 2017 году праймериз партии власти прошли в закрытом режиме: право голоса на них имела только узкая прослойка партийных функционеров. Партия выдвинула только двух кандидатов: Евгения Куйвашева и Виктора Шептия, из которых областная конференция ожидаемо выбрала Куйвашева.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

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