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Вторник, 17 октября 2017, 15:24 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Куйвашев объявил набор желающих стать членами правительства

Куйвашев объявил набор желающих стать членами правительства

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о проведении конкурсов по отбору кандидатов на два правительственных поста.

Как сообщили в департаменте информполитики, по конкурсу будут назначать глав двух министерств – экономики и территориального развития Свердловской области и инвестиций и развития Свердловской области. Напомним, они остались без глав относительно недавно. Бывший министр экономики Дмитрий Ноженко Екатеринбурга, а экс-министр инвестиций

По решению главы региона, кандидатов поможет оценить экспертная комиссия. Комиссию возглавил сам Евгений Куйвашев, в нее вошли первые заместители губернатора, представители администрации главы региона и областных министерств.

Соискатели, в соответствии с положением о конкурсе, должны будут предоставить личное заявление и анкету, документы, удостоверяющие наличие профессионального образования и подтверждающие трудовой стаж, справку о наличии или отсутствии судимости и другие бумаги.

Документы принимаются до 8 ноября, а 10 и 15 ноября кандидатов ждут тестирование и презентация и защита концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.

Общие требования к кандидатам и полный список документов для соискателей будут опубликованы в «Областной газете» и на сайте правовой информации Свердловской области.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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