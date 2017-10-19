Епархия оспорила решение суда, отказавшего РПЦ в бесплатной передаче зданий колледжей в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия направила апелляцию на решение Арбитражного суда Свердловской области, согласившегося с позицией Министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) не отдавать РПЦ здания колледжей в центре Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», епархия требовала безвозмездно передать ей объекты на проспекте Ленина, 13, а также на улице Декабристов, 58 и 83. В настоящее время эти здания находятся в пользовании учебных заведений: Екатеринбургского монтажного колледжа, Екатеринбургского экономико-технологического колледжа и Свердловского мужского хорового колледжа. В РПЦ заявляют, что в прошлом они принадлежали религиозной организации, а значит, должны быть возвращены.

МУГИСО и представители колледжей выступили резко против передачи своих помещений Екатеринбургской епархии, их позицию поддержал суд. В ходе разбирательства не были представлены достоверные доказательства того, что ранее здания действительно использовались в религиозных целях. Дата рассмотрения жалобы епархии в 17-м арбитражном апелляционном суде в Перми пока не назначена.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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