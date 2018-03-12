Дело о передаче РПЦ колледжей в Екатеринбурге рассмотрят с нуля

Иск о передаче зданий колледжей в Екатеринбурге Екатеринбургской епархии отправили на новое рассмотрение. Кассационный суд отменил решения предыдущих судов, которые отказывали РПЦ в праве на здания.

Кассационный суд, куда обратилась епархия с жалобами на решения нижестоящих инстанций, отправил дело на новое рассмотрение. «Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, и передать дело на новое рассмотрение», – сообщается в материалах суда. Мотивировочная часть решения не опубликована.

Напомним, РПЦ требует безвозмездно передать ей объекты на проспекте Ленина, 13, а также на улице Декабристов, 58 и 83. В настоящее время эти здания находятся в пользовании учебных заведений: Екатеринбургского монтажного колледжа, Екатеринбургского экономико-технологического колледжа и Свердловского мужского хорового колледжа. В РПЦ заявляют, что в прошлом они принадлежали религиозной организации, а значит, должны быть возвращены. МУГИСО и представители колледжей выступили резко против передачи своих помещений Екатеринбургской епархии, их позицию поддержал Арбитражный суд Свердловской области. РПЦ подала апелляцию, но 17 арбитражный суд оставил решение без изменений. После этого представители РПЦ обратились с кассацией в Арбитражный суд Уральского округа.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

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