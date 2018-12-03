РПЦ снова пытается отсудить здания колледжей в Екатеринбурге

РПЦ не оставляет попыток забрать себе здания колледжей в Екатеринбурге. Подана кассация в Арбитражный суд Уральского округа.

Кассационная жалоба была подана 27 ноября, 30 ноября ее в суде зарегистрировали. Дата слушаний пока не назначена. Спор, напомним, идет за здания Свердловского мужского хорового колледжа (Ленина,13/ ул. Сакко и Ванцетти, 41), Екатеринбургского монтажного колледжа (Декабристов, 83), Екатеринбургского экономико-технологического колледжа (Декабристов, 58). В 2017 году церковь потребовала от областных властей безвозмездно передать ей объекты недвижимости, где сейчас расположены учебные заведения. РПЦ получила отказ. Начались суды: епархия проиграла в первой инстанции, апелляция оставила решение без изменений, после чего Арбитражный суд Уральского округа отменил оба решения и отправил дело на пересмотр. В июне этого года судья снова постановил отказать в иске полностью. Была подана апелляция, но и ее церковь проиграла. Теперь жалобу снова будут рассматривать в Арбитражном суде Уральского округа.

Причины для отказа в каждом случае разные. Так, согласно материалам последней апелляционной инстанции, нет архивных доказательств того, что объект на Декабристов, 58, является имуществом религиозного значения. Здание на Ленина, 13, также не является имуществом религиозного назначения и используется в уставной деятельности ГБ ПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж». В передаче здания на Декабристов, 83, суд отказал, так как объект РПЦ является частью здания, которое не принадлежало церкви и находится в учебном заведении, где деятельность религиозных организаций запрещена.

Екатеринбург, служба информации

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