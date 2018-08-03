Епархия готова судиться до последнего, чтобы заполучить старинные здания в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия РПЦ подала апелляцию на решение Арбитражного суда Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это продолжение старого спора между священнослужителями с одной стороны и МУГИСО и несколькими уральскими колледжами – с другой.

Напомним, речь идет о Свердловском мужском хоровом колледже, Екатеринбургском монтажном колледже, Екатеринбургском экономико-технологическом колледже. В 2017 году церковь потребовала от областных властей безвозмездно передать ей объекты недвижимости, где сейчас расположены учебные заведения – на проспекте Ленина, 13, а также на улице Декабристов, 58 и 83. Тогда РПЦ получила отказ. Начались суды: епархия проиграла в первой инстанции, апелляция оставила решение без изменений, после чего Арбитражный суд Уральского округа отменил оба решения и отправил дело на пересмотр. В июне этого года судья снова постановил отказать в иске полностью. Теперь епархия подала новую апелляцию. Дата заседания пока не назначена.

Екатеринбург, служба информации

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