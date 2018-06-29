Суд снова отказался отдавать епархии здания колледжей в Екатеринбурге

В Арбитражном суде Свердловской области закончилось рассмотрение иска Екатеринбургской епархии к МУГИСО о передаче зданий колледжей. Решение осталось прежним – церковникам снова отказали.

Только что закончилось второе рассмотрение иска епархии к МУГИСО и нескольким учебным заведениями – речь идет о Свердловском мужском хоровом колледже, Екатеринбургском монтажном колледже, Екатеринбургском экономико-технологическом колледже. РПЦ в 2017 году потребовала безвозмездно передать ей объекты недвижимости на проспекте Ленина, 13, а также на улице Декабристов, 58 и 83, но получила отказ. Начались суды: епархия проиграла в первой инстанции, апелляция оставила решение без изменений, после чего Арбитражный суд Уральского округа отменил оба решения и отправил дело на пересмотр. Сегодня судья снова постановил отказать в иске полностью – у епархии есть месяц на обжалование.

Екатеринбург, служба информации

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