Суд снова отказался бесплатно передать РПЦ здания колледжей в Екатеринбурге

Служители Фемиды вновь отказали РПЦ в безвозмездной передаче помещений трех колледжей в Екатеринбурге. Такое решение сегодня вынес 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судебная инстанция отказалась удовлетворить жалобу Екатеринбургской епархии на решение свердловского арбитража по делу о передаче зданий в уральской столице. Речь идет об объектах на проспекте Ленина, 13, а также на улице Декабристов, 58 и 83. В настоящее время эти здания находятся в пользовании учебных заведений: Екатеринбургского монтажного колледжа, Екатеринбургского экономико-технологического колледжа и Свердловского мужского хорового колледжа.

В РПЦ заявляют, что в прошлом они принадлежали религиозной организации, а значит, должны быть возвращены. МУГИСО и представители колледжей выступили резко против передачи классов Екатеринбургской епархии, их позицию поддержал суд. В ходе разбирательства не были представлены достоверные доказательства того, что ранее здания действительно использовались в религиозных целях. Это решение РПЦ затем и обжаловала в апелляционной инстанции.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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