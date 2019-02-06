Епархия и МУГИСО закончили суды за колледжи в Екатеринбурге: РПЦ здания не получит

Арбитражный суд Уральского округа утвердил мировое соглашение между Екатеринбургской епархией и МУГИСО. Таким образом двухлетняя тяжба за здания колледжей в Екатеринбурге прекращена.

«Отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции полностью, и прекратить производство по делу», – сообщается в картотеке суда. Мотивировочная часть еще не опубликована. В МУГИСО ранее комментировали, что в соответствии с мировым соглашением Екатеринбургская епархия отказывается от притязаний на здания ул. Декабристов, 83 (Екатеринбургский монтажный колледж), ул. Декабристов, 58 (Екатеринбургский экономико-технологический колледж), а также на нежилое помещение второго этажа № 27 в здании по пр. Ленина, 13 / ул. Сакко и Ванцетти, 41 (Свердловский мужской хоровой колледж).

В 2017 году церковь потребовала от областных властей безвозмездно передать ей объекты недвижимости, где сейчас расположены учебные заведения. РПЦ получила отказ. Начались суды: епархия проиграла в первой инстанции, апелляция оставила решение без изменений, после чего арбитражный суд Уральского округа отменил оба решения и отправил дело на пересмотр. В июне 2018 года судья снова постановил отказать в иске полностью. Была подана апелляция, но и ее церковь проиграла. В декабре Епархия подала кассацию в арбитражный суд УрФО.

В РПЦ заявляют, что в прошлом эти помещения принадлежали религиозной организации, а значит, должны быть возвращены. МУГИСО и представители колледжей выступили резко против передачи классов. Причины для отказа, как следует из материалов дела, в каждом случае разные. Так, нет архивных доказательств того, что объект на Декабристов, 58, является имуществом религиозного значения. Здание на Ленина, 13, также не является имуществом религиозного назначения и используется в уставной деятельности ГБ ПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж». В передаче здания на Декабристов, 83, суд отказал, так как объект РПЦ является частью здания, которое не принадлежало церкви и находится в учебном заведении, где деятельность религиозных организаций запрещена.

Екатеринбург, служба информации

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