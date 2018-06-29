Епархия снова судится с тремя колледжами за здания в Екатеринбурге

Сегодня в 15:00 в Арбитражном суде Свердловской области состоится очередное заседание по имущественному спору между Екатеринбургской епархией РПЦ и несколькими учебными заведениями – Свердловским мужским хоровым колледжем, Екатеринбургским монтажным колледжем, Екатеринбургским экономико-технологическим колледжем.

Как сообщили РИА «Новый День» родители учеников хорового колледжа, они очень встревожены ситуацией. Суды за помещение в старинном здании в центре Екатеринбурга (пр. Ленина, 13), где сейчас расположен колледж, идут уже не первый год, но в последние месяцы чаша весов склоняется в пользу священнослужителей. Директор СМХК Сергей Пименов категорически не согласен с требованиями епархии. По его мнению, тот факт, что 100 лет назад в здании, где сейчас находится колледж, была домовая церковь, еще не дает права епархии требовать отдать это помещение ей в собственность, так как домовые церкви не являются религиозными объектами общего пользования.

Напомним, в 2017 году РПЦ потребовала безвозмездно передать ей объекты недвижимости на проспекте Ленина, 13, а также на улице Декабристов, 58 и 83. В настоящее время эти здания находятся в пользовании учебных заведений: Екатеринбургского монтажного колледжа, Екатеринбургского экономико-технологического колледжа и Свердловского мужского хорового колледжа. В РПЦ заявляют, что в прошлом они принадлежали религиозной организации, а значит, должны быть возвращены. МУГИСО и представители колледжей выступили резко против передачи своих помещений Екатеринбургской епархии, в октябре их позицию поддержал Арбитражный суд Свердловской области. РПЦ подала апелляцию, но в декабре 17-й арбитражный суд оставил решение без изменений. После этого представители РПЦ обратились с кассацией в Арбитражный суд Уральского округа. И вот уже он отправил дело на новое рассмотрение. «Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, и передать дело на новое рассмотрение», – постановил суд в марте 2018 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.06.18

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