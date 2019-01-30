РПЦ откажется от притязаний на здания трех колледжей в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия и МУГИСО планируют заключить мировое соглашение, чтобы закончить двухлетний спор за право обладания тремя старинными особняками в центре уральской столицы. Речь идет о зданиях Екатеринбургского монтажного колледжа на ул. Декабристов, 83, Екатеринбургского экономико-технологического колледжа на ул. Декабристов, 58, и Свердловского мужского хорового колледжа на проспекте Ленина, 13.

В 2017 году церковь потребовала от областных властей безвозмездно передать ей объекты недвижимости, где сейчас расположены учебные заведения. РПЦ получила отказ. Начались суды: епархия проиграла в первой инстанции, апелляция оставила решение без изменений, после чего Арбитражный суд Уральского округа отменил оба решения и отправил дело на пересмотр. В июне 2018 года судья снова постановил отказать в иске полностью. Была подана апелляция, но и ее церковь проиграла. В декабре Епархия подала кассацию в Арбитражный суд Уральского округа.

Однако теперь стороны планируют отказаться от взаимных требований.

Как сообщили в пресс-службе МУГИСО, текст мирового соглашения направлен всем участникам процесса для согласования. Документ предусматривает, что церковь больше не будет претендовать на здания колледжей. Заседание Арбитражного суда Уральского округа, где окончательно разрешится спор, состоится 5 февраля 2019 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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