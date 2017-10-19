Дело Алексея Беззуба передано в суд – ему на руки выдали обвинительное заключение

Дело Алексея Беззуба передано в Орджоникидзевский районный суд.

Об этом сообщила координатор Transparency International Екатерина Петрова. Сам Беззуб подтвердил окончание следствия. Он обвиняется по части 2 ст. 293 УК РФ «Халатность» из-за упавших на ребенка хоккейных ворот.

Сам Беззуб всячески критикует выводы следователя. По его мнению, обвинение не ознакомилось с должностными обязанностями руководителя службы заказчика, которые он, как следует из обвинительного заключения, не исполнил. По его словам, он не отвечал за эксплуатацию плоскостных сооружений а только за содерожание.

«Ходил техник, проверял – этих ворот там не было. Они никак не утилизировались, потому что они непонятно чьи, откуда взялись, как эксплуатировались и кем – кто-то поставил их самовольно» – считает координатор проекта «Росяма».

26 августа 2016 года на улице Индустрии, 30, упавшие ворота придавили подростка. Мальчика госпитализировали и экстренно прооперировали. Спустя некоторое время его выписали из больницы.

В пресс-службе Свердловской областной прокуратуры пояснили: «По версии следствия, обвиняемый в период с мая по август 2016 года, являясь директором муниципального казенного учреждения «Служба заказчика Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга», не исполнил свои должностные обязанности по организации контроля за безопасной эксплуатацией находящегося в оперативном управлении хоккейного корта с металлическими хоккейными воротами по ул. Индустрии в г. Екатеринбурге. В результате халатного отношения обвиняемого к исполнению должностных обязанностей 26 августа 2016 года произошло опрокидывание металлических хоккейных ворот на несовершеннолетнего, 2011 года рождения. Ребенок получил тупую травму живота в виде разрыва ткани поджелудочной железы, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровья. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет».

Алексей Беззуб покинул «Службу заказчика Орджоникидзевского района» в начале апреля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

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