Алексея Беззуба признали виновным в падении ворот на ребенка

Только что Орджоникидзевский районный суд вынес приговор по делу Алексея Беззуба, которого обвиняли в падении ворот на ребенка. Бывшего квартального признали виновным, но родителям мальчика в колоссальных компенсациях морального вреда суд отказал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», члена Общественной палаты города, экс-главу МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района» Екатеринбурга Алексея Беззуба признали виновным в халатности и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. По гражданскому иску с него взыщут 68,5 тысяч рублей за лечение мальчика плюс 15 тысяч судебных расходов. Беззуб с приговором и со своей виновностью не согласен, он будет обжаловать решение суда.

Напомним, 26 августа 2016 года на улице Индустрии, 30, упавшие ворота придавили подростка. Мальчика госпитализировали и экстренно прооперировали. Спустя некоторое время его выписали из больницы. Родители ребенка требовали с Беззуба 400 тысяч за лечение ребенка, около 1,5 млн компенсации морального вреда. Сам Беззуб считает, что в деле слишком много несостыковок. Он даже составлял модель падения ворот, которая могла бы доказать, что незакрепленные ворота никак не могли упасть ребенку на живот. Кроме того, указывал Беззуб, за безопасностью на спортивных объектах следит отдел плоскостных сооружений, а не квартальный. При этом Беззуб давал поручения проверять спортивные конструкции. Ворота были даже не муниципальной собственностью, кто их принес на корт, неизвестно. Кроме того, на площадке видели предупреждающие таблички с указанием, что дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых, на территории спортплощадки запрещается висеть на воротах.

Екатеринбург, служба информации

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