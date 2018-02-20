Следователи возбудили дело после падения ворот на ребенка в Качканаре

Следователи возбудили уголовное дело после ЧП в Качканаре. Дело возбуждено по ст.293 УК РФ «Халатность», пока оно бесфигурантное.

Как уточнили в СУ СК по Свердловской области, судмедэксперты определят тяжесть вреда, причиненного здоровью девочки. Напомним, у семилетнего ребенка перелом черепа, черепно-мозговая травма, девочку прооперировали в Екатеринбурге. Правоохранители выясняют, кто отвечает за безопасность нахождения людей на корте, какие принимались меры, чтобы не допустить такого развития событий.

Схожая трагедия произошла в Екатеринбурге летом 2016 года. Ребенок раскачивался на хоккейных воротах, они упали, мальчик получил травмы. Суд признал виновным в этом Алексея Беззуба, который на тот момент был квартальным. В числе прочего сторона обвинения указала, что ворота не были закреплены, хотя по нормативам хоккейные ворота не крепятся – закрепляются только ворота для хоккея на траве.

Качканар, служба информации

Качканар. Другие новости 20.02.18

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