В Качканаре директор ФОКа пойдет под суд за упавшие на девочку хоккейные ворота

В Качканаре под суд пойдет 54-летняя местная жительница, директор физкультурно-оздоровительного комплекса. Женщину обвиняют в халатности, из-за которой семилетняя девочка получила травму. Директору ФОК вменяют ч.2 ст. 293 УК РФ. Инцидент произошел в феврале прошлого года на стадионе на улице Кирова в Валериановске. Девочка играла на корте с другими детьми.

Инцидент произошел в феврале прошлого года на стадионе на улице Кирова в Валериановске. Как уточнили в пресс-службе СК СКР по Свердловской области, девочка качалась на воротах, они упали и придавили ее. Примечательно, что взрослых в тот момент на спортобъекте не было ‒ мальчик, игравший с девочкой, помог дойти ей до магазина, где продавцы вызвали «скорую» и позвонили маме пострадавшей. У ребенка в местной ЦГБ диагностировали перелом костей черепа, черепно-мозговую травму и другие повреждения. Операцию ей проводили уже екатеринбургские врачи.

«В результате произошедшего здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. Указанный инцидент произошел на корте, принадлежащем на праве оперативного управления физкультурно-оздоровительному комплексу. Как полагает следствие, директор учреждения не обеспечила безопасность на вверенном ей спортивном объекте, допустив бесконтрольную эксплуатацию посторонними гражданами неустойчивой конструкции – хоккейных ворот – после проведения спортивных мероприятий», ‒ сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что подобный случай произошел несколько лет назад в Екатеринбурге. На три года условно был осужден Алексей Беззуб, который тогда возглавлял муниципальную «Службу заказчика Орджоникидзевского района». Инцидент произошел в августе 2016 года на улице Индустрии, тогда мальчик качался на хоккейных воротах, они упали и придавили его. Ребенка госпитализировали и экстренно прооперировали. Уголовное дело в отношении Беззуба было возбуждено по той же ч.2 ст. 293 УК РФ «Халатность». Сторона защиты неоднократно подчеркивала, что вины квартального в случившемся нет. Во-первых, за безопасностью на спортивных объектах следит отдел плоскостных сооружений, а не квартальный. Во-вторых, хоккейные ворота никогда не закрепляются, поскольку это не предусмотрено ни конструкцией, ни правилами игры. В-третьих, на площадке видели предупреждающие таблички с указанием, что дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых и что висеть на воротах запрещается. Однако суд все равно встал на сторону родителей мальчика.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.01.19

Обсуждение транспортной реформы в Екатеринбурге стартует в марте. / Екатеринбуржцы разошлись во мнениях с мэрией по поводу отмены двух автобусных маршрутов. / В каникулы в Екатеринбурге родились шесть пар двойняшек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»